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Яковкины, найдитесь!

В Брянской области найден орден Славы, принадлежащий челябинскому солдату

Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Евгения Александрова

Поисковый отряд «Судость» Погарского района Брянской области разыскивает родственников уроженца Челябинска Валентина Степановича Яковкина 1925-го года рождения, чтобы передать принадлежащий ему орден Славы третьей степени.

Награду под номером 278707 поисковики нашли еще в прошлом году, с помощью металлоискателя на территории деревни Бугаевка. «Пробили» орден и выяснили, чей он. А вот отыскать родных фронтовика пока не удается.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» командир «Судости» Василий Селюто, приказ о вручении награды Валентину Яковкину датируется 20-м мая 1945-го года.

«Нам очень интересно, как орден оказался на нашей земле. Брянскую область ведь как освободили в 1943-м году, так воинских частей здесь больше не было. Правда, Валентин Степанович служил сапером. Вероятно, оставался здесь и после Великой Отечественной…», - предположил Василий Селюто.

Валентин Яковкин проживал в Челябинске по адресу: улица Сталина, дом 37, квартира 22.

Родных героя или тех, кто что-то знает об их местонахождения, просят позвонить по телефону: 8(910)239-28-23 или написать на почту: semenych1.4.09@gmail.com (Василий Селюто).

Автор: 
Евгения Александрова
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