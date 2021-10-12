В субботу, 16 октября, в Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга.

Торжественная встреча святыни состоится в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщает Челябинская епархия, осенью 2011 года великая святыня христианского мира, часть Пояса Пресвятой Богородицы, в течение месяца путешествовала по России с краткими остановками в 14 больших городах. Свои молитвы перед Поясом вознесли более трех миллионов человек: это событие до сих пор остается в живой памяти наших сограждан.

В 2011 году исполнилось 200 лет Казанскому кафедральному собору в Санкт-Петербурге. И к этому торжественному юбилею члены Попечительского Совета по принесению святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса Пресвятой Богородицы.

На этой неделе святыня из Санкт-Петербурга прибудет в Челябинск в рамках программы «Вместе».

Ковчег будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32) до 22 октября.

СПРАВКА.

Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, в память о чем позже был установлен праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы 31 августа (13 сентября по гражданскому календарю). Там он оставался почти тысячу лет, вплоть до разграбления города крестоносцами.

В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собою в Грузию. Когда Грузия была принята в состав Российской империи, княгиня Нина Дадиани, дочь последнего грузинского царя Георгия XII, передала эту святыню в дар императору Александру I. Тот, однако же, украсив ларец драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богородицы византийские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили её у византийцев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор святыня находится там, и настолько тесно связана с историей монастыря, что тамошних монахов именуют «агиазонитами» (Агиа Зони – Святой Пояс). Оттуда она и была привезена в Россию.