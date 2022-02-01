В Челябинск привезли скуфью, освященную на главе великомученика Пантелеимона. Святыня находится в храме Иерусалимской иконы Божией Матери в стенах Челябинского юридического колледжа.



Появление скуфьи относят к середине 19 века. В 1863 году в Россию привезли много частиц мощей святых подвижников с Горы Афон. В их числе была глава целителя Пантелеимона, от которой проистекали исцеления.



Как сообщили в челябинской митрополии, известен случай, когда обездвиженная женщина приложилась к мощам святого Пантелеимона и выздоровела. После этого случая монахи русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне сшили скуфью – небольшую шапочку с изображением самого целителя. Её освятили на мощах великомученика в Москве, и многие годы, включая период богоборчества, бережно хранили благочестивые люди.





Скуфья в итоге попала к митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию. В 2013 году владыка побывал на Святой Горе Афон и вновь приложил шапочку к честной главе великомученика Пантелеимона в монастыре, названном его именем.



С тех пор святыня путешествует по городам России. Её привозят для утешения пациентов в больницы, для поддержания боевого настроения в воинские части. Великомученик Пантелеимон считается не только надеждой страдающих от недугов, но и покровителем воинов.



В храме Иерусалимской иконы Божией Матери хранятся мощи великомученика Пантелеимона, а также частица дерева, под которым он был казнён. Святыни челябинцам также подарили в монастыре на Святой Горе Афон.



Скуфья святого Пантелеимона будет пребывать в Иерусалимском храме примерно месяц. Перед ней совершаются молебны и чтение акафиста.