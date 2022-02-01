01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида
01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
01.02.2022
На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»
01.02.2022
Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ
В Челябинск привезли скуфью, освященную на главе великомученика Пантелеимона
03.12.2021
В субботу православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
26.10.2021
Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери
19.10.2021
В Челябинске пройдёт масштабная православная выставка
12.10.2021
В Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022