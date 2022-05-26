В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

В Челябинск доставят ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, в рамках масштабного общероссийского празднования по прославлению святого.

Как сообщили в Челябинской епархии, святыня будет находиться в Челябинске два дня – 15 и 16 июня. В первый день поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского можно будет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, на следующий день - в Свято-Сергиевском храме Челябинска.

В епархии отметили, летом 2022 года Русская Православная Церковь будет молитвенно отмечать 600-летие со дня обретения мощей преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

С 12 июня по шестое октября Ковчег со святыми мощами посетит все федеральные округа нашей страны, будет задействовано 50 епархий. Совокупная протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

Мощи Преподобного Сергия были обретены 5/18 июля 1422 года при Преподобном игумене Никоне Радонежском. 18 июля 2022 года исполнится 600 лет со дня этого важного события в истории Русской Православной Церкви.