В Челябинск скоро прибудет освященная «Всецарица»

В Челябинск скоро доставят освященную в Новоспасском монастыре Москвы икону «Всецарица», которая украсит собой строящийся Христорождественский кафедральный собор.

Икону Божией Матери освятили митрополит Челябинский и Миасский Григорий и митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского монастыря.

Освящение было совершено возле чтимого списка иконы «Всецарица», изготовленного в Ватопедском монастыре на святой Горе Афон. Митрополит Дионисий маслом от неугасимой лампады чудотворной иконы помазал на четыре стороны новую икону, которую скоро доставят в Челябинск.

Владыка Дионисий выразил надежду, что «Всецарица» станет новой почитаемой святыней Южного Урала. Митрополит Григорий поблагодарил его, отметив, что советские годы храмы Челябинской области очень сильно пострадали от безбожных властей: многие были уничтожены - святынь на Южном Урале практически не осталось.

«И сейчас верующие с молитвой будут притекать к образу Божией Матери и по милости Божией получать просимое», - сказал митрополит Григорий.

Как сообщили в челябинской митрополии, икона Божией Матери «Всецарица» прославилась многочисленными чудесами исцелений от мучительного и смертоносного недуга - онкологических заболеваний.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова в столице Южного Урала возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции и также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу. Так, в апреле 2015 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Собранные средства были переданы на возведение храма.

Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освящены колокола.