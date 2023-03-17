В Челябинске первого мая состоится Супердискач 90-х

Супердискач 90-х снова в Челябинске! Фестиваль пройдет во Дворце спорта «Юность», в Основном зале, первого мая в 19 часов (12+).

Участники фестиваля:

«Отпетые Мошенники», «Faktor 2», «Русский размер», группа «Демо», группа «Краски», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Турбомода», Игорек и другие звёзды 90-х.

СУПЕРДИСКАЧ 90-Х – это фестивальный тур, участниками которого являются только оригинальные артисты, покорившие сердца поклонников в эпоху девяностых!

Супердискач 90-х - это возможность окунуться в незабываемую атмосферу девяностых или прикоснуться к ней, возможность вновь увидеть своих кумиров или узнать о них, вспомнить свое детство, юность, дискотеки, время перемен, время кассетных магнитофонов, черных кожанок, варенок, вишневых девяток и малиновых пиджаков.

Первого мая дворец спорта «Юность» превратится в одну большую танцплощадку, где в течение трех часов можно петь и танцевать под любимые хиты в живом исполнении артистов из 90-х!

Супердискач 90-х во Дворце спорта «Юность», в Основном зале, 1 мая 2023 19:00.