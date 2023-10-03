В Челябинске 13 октября состоится фестиваль ДИСКАЧ 90-Х

ДИСКАЧ 90-Х – это фестиваль-тур, участниками которого являются только оригинальные артисты, покорившие сердца поклонников в эпоху 90-х. Фестиваль пройдет 13 октября во Дворце спорта "Юность" в 19:00.

Участники фестиваля ДИСКАЧ 90-Х в г. Челябинске:

Отпетые Мошенники

На-На

Faktor 2

группа Демо

группа Краски

Стрелки (Юлия Беретта)

группа Динамит

Русский Размер и другие звёзды 90-х

Их живые и яркие образы повторяло поколение девяностых. Их зажигательные ритмы песен звучали из каждого кассетного магнитофона. Их клипы будоражили молодежи девяностых.

Это сумасшедшие времена черных кожанок, варёнок и вишневых девяток! Это было время перемен, время молодости, это были девяностые…..

Любимые хиты в живом исполнении артистов из 90-х в трехчасовом шоу уже 13 октября во Дворце спорта "Юность" в 19:00(12+).Билеты во всех кассах города.