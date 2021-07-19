В Челябинске безработных становится меньше, а самозанятых больше

В Челябинске за прошедшую неделю июля наметилось снижение уровня безработицы с одновременным увеличением количества самозанятых граждан. Об этом рассказал сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

По информации Центра занятости населения, за прошедшую неделю количество безработных снизилось на 152 человека, а с начала этого года – на 17 тысяч 183 человека. Трудоустроено за первое полугодие шесть тысяч 805 человек.

Также по информации Федеральной налоговой службы количество самозанятых увеличилось на 415 человек, а с начала 2021 года – на девять тысяч 805 человек.