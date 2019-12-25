В Челябинске инспекторы ГИБДД заменили неработающие светофоры
Общество
Сегодня, 16:25

В Челябинске проводится плановая замена светофоров на более современные модели, в связи с чем производится временное отключение регулируемых перекрестков.

В связи с ремонтными работами распорядительно-регулировочные действия для предотвращения заторовых ситуаций производят сотрудники ГИБДДД.

В связи с увеличением количества транспорта в Челябинске в преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Дополнительные экипажи ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия на всех крупных перекрестках мегаполиса для предотвращения заторовых ситуаций и повышения пропускной способности улично-дорожной сети.  

Городская Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, взаимовежливыми и неукоснительно соблюдать требования сигналов регулировщиков. 

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