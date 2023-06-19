В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка

Спасатели Челябинского пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 19 июня, пришли на помощь жителям пятиэтажки по улице Дружбы, где случился пожар.

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило около половины одиннадцатого утра. Уже через несколько минут спасательные расчеты находились на месте происшествия. Дым шел из квартиры на втором этаже. Дыма в подъезде было немного – практически все жильцы самостоятельно покинули дом по маршевым лестницам.

С помощью трехколенной лестницы огнеборцы спасли женщину, сообщившую, что в горящей квартире еще есть люди… Сотрудники МЧС пришли на помощь шестилетней девочке – ребенка эвакуировали через окно. К счастью, малышка не пострадала. Еще одну женщину, получившую травмы, обнаружили в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчина, находившийся в горящем жилище, покинул опасную зону в сопровождении огнеборцев.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайший срок. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.