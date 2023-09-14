В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад №89, который находится на Троицком тракте, на первом этаже многоквартирного дома №44. Воспитанников распределили по другим учреждениям.

Как сообщает пресс-служба мэрии, временно закрыть садик пришлось из-за затопления подвального помещения жилого дома, случившегося из-за большого объема дождевых вод. При этом управляющая компания «Созвездие» должных мер по устранению затопления подвала не приняла.

Ситуация находится на контроле городских властей. Работы по осушению подвала проводят сотрудники МУП «ПОВВ», после завершения которых будут проведены ремонтные работы.

«Все помещения приведут в соответствие с СанПиНами», - отметили в администрации Челябинска.