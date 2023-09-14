В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителей двух управлений в региональ
13.09.2023

Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Три муниципальных района Челябинской области с входящими в их состав городскими и сельскими посел
13.09.2023

Процесс объединения пошёл

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские мастера подарили вторую жизнь шести «Уралам», которые бойцы получили накануне, 12 сен
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13.09.2023

На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С четверга, 14 сентября, во всех школах и учреждениях дополнительного образования Снежинского гор
13.09.2023

Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.09.2023

В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.09.2023

В Миассе экскаватор придавил легковушку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2023

В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
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В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад №89, который находится на Троицком тракте, на первом этаже многоквартирного дома №44. Воспитанников распределили по другим учреждениям.

Как сообщает пресс-служба мэрии, временно закрыть садик пришлось из-за затопления подвального помещения жилого дома, случившегося из-за большого объема дождевых вод. При этом управляющая компания «Созвездие» должных мер по устранению затопления подвала не приняла.

Ситуация находится на контроле городских властей. Работы по осушению подвала проводят сотрудники МУП «ПОВВ», после завершения которых будут проведены ремонтные работы.

«Все помещения приведут в соответствие с СанПиНами», - отметили в администрации Челябинска.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителей двух управлений в региональ
13.09.2023

Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.09.2023 17:10

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В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша

11.09.2023 11:36

Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных

11.09.2023 11:30

Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане

11.09.2023 11:21

В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля

11.09.2023 11:07

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске

11.09.2023 11:04

Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан

11.09.2023 10:37

Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района

11.09.2023 10:19

Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме

11.09.2023 10:06

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

11.09.2023 09:46

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер