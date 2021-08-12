В Челябинске ко Дню города подсветят три моста

Администрация Челябинска ищет подрядчика для работ по устройству архитектурно-художественной подсветки трех мостов через реку Миасс. Информация об этом появилась 11 августа на сайте госзакупок.

Подсветка появится на трех мостах в центре города: по Свердловскому проспекту, по улице Красной и по улице Кирова. В конкурсной документации предлагается по три варианта освещения для каждого моста с предусмотренной рабочей и праздничной иллюминацией.

Поделиться

Срок окончания приема заявок – 19 августа. На работы администрация городу отводит подрядчику две недели со дня заключения контракта. Судя по всему, освещение должно быть готово ко Дню города Челябинска (12 сентября).

Поделиться

Всего на подсветку власти города выделили 16,6 миллиона рублей.