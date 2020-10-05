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В Челябинске компания «Мегастрой» после критики стала доделывать заброшенный объект

Общество
Сегодня, 14:41
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске на остановке «Свинокомплекс» впервые за долгое время идут работы. Подрядчик ООО «Мегастрой» после критики Общероссийского народного фронта доделывает брошенный объект.

Активисты ОНФ попросили мэрию придать ООО «Мегастрой» мотивационный импульс, когда выяснили, что подрядчик бросает большинство своих объектов и редко доводит работы до конца.

«С учетом того, какую разруху компания устроила на «Свинокомплексе» и других своих участках, работать придется без выходных, чтобы закончить все, что откладывалось месяцами. ОНФ, конечно же, проверит, в какие сроки и с каким результатом скандальный подрядчик сдаст работы», - сообщили в пресс-службе ОНФ.

Напомним, в отношении подрядчика, работы по благоустройству города который не выполнил до конца, власти Челябинска приняли меры.

ООО «Мегастрой» в ближайшее время пополнит реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующую процедуру против недобросовестного подрядчика запустил комитет дорожного хозяйства администрация

Добавим, что ООО «Мегастрой» выиграло несколько торгов на работы по благоустройству Челябинска. В частности, по одному из них предприятие должно было до 16 октября отремонтировать 19 трамвайных переездов, но работы здесь даже не начинались.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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