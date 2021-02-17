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В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову

Сегодня, 17 февраля, истекает срок добровольного демонтажа павильонов, которые коммерсант продолжает возводить возле объекта культурного наследия – памятника Курчатову в Челябинске. Госкомитет охраны объектов культурного наследия области готовит иск в суд с требованием убрать киоски, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Госкомитете.

«17.02.2021 истекает срок добровольного демонтажа объектов некапитального строительства возле объекта культурного наследия «памятник Курчатову». Информация о причинах неисполнения предписания органа охраны объектов культурного наследия в Государственном комитете отсутствует, - рассказали в Госкомитете охраны объектов культурного наследия области. - Государственным комитетом ведется подготовка искового заявления с целью понуждения (в судебном порядке) правообладателей земельных участков демонтировать указанные объекты, которые возводятся с нарушением режимов установленной охраной зоны объекта культурного наследия».

Накануне градозащитник Юрий Латышев на своей странице Facebook возмутился продолжением строительства павильонов возле памятника Курчатову. Он написал, что коммерсант проигнорировал предписание Госкомитета о том, что киоски нужно демонтировать.

Напомним, скандал с установкой павильонов возле памятника Курчатову разгорелся в ноябре прошлого года. Рабочие устанавливали киоски в зоне объекта культурного наследия. Коммерсанты планировали сделать в охранной зоне каток. Строительство временно было приостановлено после того, как информация о возведении металлических конструкций получила широкую огласку.