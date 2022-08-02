В Челябинске на плотине будет частично перекрыто движение для автотранспорта

Администрация Челябинска сообщает о частичном перекрытии движения автотранспорта на плотине. Это связано с ремонтными работами.

Начинается ремонт дорожного покрытия на плотине Шершневского водохранилища от пересечения улиц Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца.

«Завтра с десяти часов будет частично перекрыто движение автотранспорта, в связи с проведением работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на вышеуказанном участке. Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что вчера на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сказал, что ремонт проезжей части на плотине Шершневского водохранилища лишь в конце недели. Работу по организации движения власти планируют организовать также, как и при ремонте путепровода «Челябинск-Главный».

Неделя еще не закончилась, видимо, чиновники поторопились быстрее начать ремонтные работы.