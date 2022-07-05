В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай, как ранее назвал чудо-вагон Усть-Катавского завода генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Напомним, зеленого низкопольного красавца УКВЗ поставил в Челябинск 15-го июня текущего года. Это первый из тридцати трамвайных вагонов данной модели, предназначенных для южноуральской столицы. Трамвай считается уникальным по своей внутренней комплектации и внешнему виду.

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Сегодня, пятого июля, в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров выложил фото и видео, главным героем которых является детище УКВЗ, и сообщил, что продолжается пуско-наладка нового вагона 71-628, готовится нанесение экипировки.

После завершения обкатки (трамваю предстоит проехать 50 километров) комиссия приступит к приемке вагона, отметил Александр Егоров.

Подписчики данного канала тут же начали обсуждение, причем – как это всегда бывает при знакомстве с чем-то новым – не обошлось без критики. Так, одному из участников беседы (Al C) - показалось, что «опять сиденья черт знает как стоят» (а именно не по душе ему пришлись «пустоты», где нельзя ни стоять, ни сидеть, а также места спиной к окну).

А вот Виктор Буланенко и Никита Иванов, напротив, в восторге: «Шикарно!», «Очень круто!». «Хороший дизайн получился», - поделился впечатлениями Bulat.

«Все круто, правда. Но как же больно смотреть, как на наших рельсах новые составы, что низкопол, что полунизкопол прыгают туда-сюда… Жалко так», - написал KRollex.

«Кнопки на дверях будут функционировать или это уже следующий уровень?» - поинтересовался еще один горожанин, на что Александр Егоров ответил, что обязательно будут, но не сразу – «здесь стоит вопрос привыкания». Замминистра заверил, что вместе с другими специалистами будет думать, когда эту функцию лучше запускать.

«А зачем бегущий красный человечек? Как-то контринтуитивно - на светофорах красный стоит, зеленый идет, а бегущий красный рвет шаблон», - с улыбкой заметил Sergey Koval.

«Транспорт Челябинской агломерации» пояснил, что «человечек - для автомобилистов, чтобы они останавливались и пропускали пассажиров там, где нет платформы на остановке, - чтобы не перепутали с зеленым, разрешающим ехать».

«Нехорошее решение, лучше использовать знак STOP или «Уступи дорогу», - заметил на это Sergey Koval.

Александр Егоров на это ответил, что «лучше оборудовать все остановки платформами.

«Именно над этим и работаем, в первую очередь», - подчеркнул замминистра.