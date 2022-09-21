В Челябинске откроют мемориальную доску Леониду Семичастному

В Челябинске в четверг, 22-го сентября, торжественно откроют мемориальную доску Почетному строителю России, Почетному жителю города Леониду Семичастному. Памятную доску разместят на фасаде здания «Дома архитектора».

Имя Леонида Дмитриевича Семичастного (28.07.1932 – 13.11.2008), инженера-строителя, заслуженного строителя РСФСР, навсегда вписано золотыми буквами в историю строительного комплекса Челябинска и Челябинской области, отмечают в пресс-службе мэрии.

Леонид Семичастный прошел путь от мастера до начальника «Главюжуралстроя», трудился в Комитете архитектуры и градостроительства Челябинской области. Челябинск по праву гордится зданиями, в возведении которых он принимал непосредственное участие. Это цирк, драматический театр, торговый центр, многие промышленные предприятия. Благодаря ему Челябинская область первой в Российской Федерации внедрила лицензирование деятельности строительных организаций.

С 2006-го года Леонид Семичастный возглавлял Союз строителей Челябинска.

Леонид Дмитриевич неоднократно делился опытом работы с коллегами на страницах газет и журналов, до последнего сохранял связь с инженерно-строительным факультетом ЧПИ/ЧГТУ/ЮУрГУ, много лет был председателем ГЭК, инициатором и участником мероприятий, проводимых факультетом.

Инициативной группой Челябинского межрегионального Союза строителей и Союза строительных компаний Урала и Сибири была проведена работа по увековечиванию памяти о Леониде Дмитриевиче, а над изготовлением памятной доски работал заслуженный художник России - живописец Евгений Варгот.

Церемония открытия состоится 22-го сентября в десять часов утра. Здесь же, в Доме архитектора, в это же время начнет работу XXVIII конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».