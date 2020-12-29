В Челябинске открыли бюст Николаю Патоличеву

Сегодня, 29 декабря, в Челябинске на Бульваре Славы состоялось торжественное открытие бюста Николаю Патоличеву. Именно он в тяжелые военные годы руководил эвакуацией оборудования и людей на Южный Урал, наладил здесь новое производство. Один из важнейших рубежей Патоличева – создание Особого Уральского добровольческого корпуса и его оснащение в кратчайшие сроки личным составом, техникой и оружием.



О торжественном открытии памятника первому секретарю Челябинского областного комитета Всесоюзной коммунистической партии Николаю Патоличеву сообщили в управлении культуры Челябинска. Его бюст установлен на Аллее Славы.

Инициатива создания памятника принадлежит Законодательному собранию Челябинской области. Она была поддержана гражданами. В течение шести месяцев шли согласование эскиза, места расположения бюста, потом прошли публичные обсуждения. Решение об установке монумента принималось на городской думе. Затем челябинский центр искусств приступил к изготовлению бюста.

Справка:

С января 1942 года по март 1946 года Николай Патоличев занимал должность первого секретаря челябинского горкома и обкома партии. Перед ним во время Великой Отечественной войны была поставлена невероятно сложная задача – создать на Южном Урале и в Челябинске сильную промышленную базу для производства военной техники, боеприпасов для фронта. Причем в кратчайшие сроки.

В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано девять наркоматов, около 200 предприятий и более 650 тысяч человек со всей страны. Именно Патоличев руководил их размещением на территории региона, а также координировал запуск и работу всех предприятий.

Николай Патоличев также был одним из организаторов и руководителей создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Благодаря четкой организации и самоотверженной работе Николая Семеновича Челябинску удалось в считаные месяцы организовать выпуск военной продукции и стать городом, где ковалась победа в Великой Отечественной войне.

С 1958 по 1987 годы Патоличев был министром внешней торговли СССР. Он один из двух государственных деятелей Советского Союза, награжденных 11 орденами Ленина. Кроме того, Патоличев имеет множество других наград, в том числе зарубежных. В 1978 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».