В Челябинске первого июля возобновится движение трамваев по улице Российской

В Челябинске в субботу, первого июля, возобновится движение трамваев по улице Российской – на участке от Труда до Карла Маркса.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время здесь ведутся послеосадочный подъем и выправка пути с применением шпалоподбивочной машины и термитная сварка рельсовых стыков.

Напомним, в связи с капитальным ремонтом путей с 22 часов 20 июня до первого июля движение трамваев закрыто на Российской и на улице Карла Маркса, на участке от Российской до Цвиллинга, что повлияло на движение трамваев.