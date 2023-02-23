В Челябинске почтили память павших героев Отечества

В Челябинске сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, почтили память героев, павших за Родину.

В торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на аллее Славы приняли участие руководители органов власти Челябинской области и Челябинска, военных и правоохранительных органов, представители ветеранских и других общественных организаций, жители областного центра.

Глава региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник всегда был особым, а сегодня стал по-настоящему всенародным.

«По всей территории страны проходят митинги в поддержку нашей армии, наших воинов. У нас, в Челябинской области, в каждом городе отмечают День защитника Отечества. Я хочу поздравить всех, праздник сегодня у каждого. Особые слова благодарности нашим ребятам, нашим воинам, которые защищают Родину и приближают ее к Победе. Мы гордимся нашими ребятами, чтим память погибших бойцов. Всех с праздником, с Днем защитника Отечества!» – сказал Алексей Текслер.

Председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам, которые сложили головы на полях сражений, защищая Родину, которые и сейчас отстаивают свободу и независимость нашей страны.

«Мы гордимся нашими защитниками Отечества и будем делать все необходимое, чтобы они могли успешно выполнять поставленные задачи», – подчеркнул Александр Лазарев.