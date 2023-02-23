23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
В Челябинске почтили память павших героев Отечества
03.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
05.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
28.04.2022
Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»
19.04.2022
Челябинцы обеспокоены состоянием Вечного огня на аллее Славы
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023