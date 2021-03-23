В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания

В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря

В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря, закрытого в марте 1921-го года.

Вчера, 22-го марта, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил литургию преждеосвященных даров в монастырском храме. В этот день церковь чествовала память сорока мучеников севастийских, а православные челябинцы вспоминали трагическую веху городской истории – насильственное закрытие женской обители, произошедшее ровно сто лет назад.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, женская монашеская община возникла в столице Южного Урала в 1848-м году. Ее возглавляла казачья дочь Анна Максимовна Полежаева. Вскоре городская дума выделила сестрам землю для строительства. Появился Одигитриевский храм, позднее Вознесенский собор, выросли жилые корпуса. Сейчас это самый центр города – квартал, крупнейшим зданием которого является гостиница «Южный Урал».

Третьего апреля 1862-го года женская община официально получила статус монастыря. Анна Полежаева приняла монашеский постриг с именем Агния и стала первой игуменьей обители. Монастырь славился своими ремеслами. Здесь писали иконы, пекли просфоры, шили облачение, одежду и белье. В начале ХХ века в обители проживали более 360-ти насельниц, действовала больница, приют для девочек, церковноприходская школа. Монастырь просуществовал 59 лет. В 1921-м году его закрыла советская власть.

В конце января 1921-го года Челябинский губисполком издал распоряжение об изъятии всех монастырских построек, предполагавшее выселение монахинь и послушниц из обители. В ответ горожане учредили совет для защиты монастыря. Неравнодушные люди собирались, чтобы обсудить сложившееся положение и план действий.

В выходной день, 22-го марта, советская власть попыталась претворить своё решение в жизнь. Был выходной день, первое воскресенье Великого поста – праздник Торжества Православия. В монастырь пришла милиция и стала выселять монахинь. Этому воспрепятствовали богомольцы, собравшиеся в обители на праздник. У монастырской ограды верующие устроили стихийный митинг, требовали отмены беззаконного решения. «Стреляйте в нас, а выселять не дадим!» – кричали в толпе.

Случившееся власть расценила как контрреволюционное выступление и использовала как повод для полной ликвидации обители. В ночь на понедельник было арестовано более сорока человек из числа защитников женского монастыря. А 23-го марта 1921-го президиум Челябинского губисполкома принял постановление о его закрытии. Следующей ночью в монастыре прошли обыски. Были арестованы все монахини и послушницы, кроме тех, что находились в преклонном возрасте. В заключении оказалась и игуменья Анастасия (Щапова).

Людям, недовольным закрытием монастыря, губисполком под страхом расстрела запретил устраивать собрания для обсуждения данного вопроса. Угроза была вполне реальной: педагога Николая Александровича Орлова, престарелого протоиерея Дмитрия Неаполитанова и некоторых других защитников обители в том же году казнили. Большинство сестер через полгода были отпущены на свободу, но в дальнейшем многие из них преследовались властями. Известно, что в 1938-м году бывшая послушница монастыря Мария Терентьевна Подскребова была расстреляна в Челябинске.

В память обо всех сестрах монастыря и о мужественных людях, пострадавших при ликвидации обители, за алтарем монастырского храма теперь установлен большой поклонный крест. После литургии владыка Григорий совершил здесь заупокойную литию. А сестры обители молятся на этом памятном месте каждый день.

«До революции на этом месте располагалось монастырское кладбище. Ежедневно сестры совершают здесь заупокойную литию. Мы не все имена знаем, знаем только несколько имен, но мы говорим: "Упокой, Господи, души всех, кто защищал наш монастырь”», – рассказала насельница Одигитриевского женского монастыря инокиня Севастиана (Амарцева).

В 20-30-е годы монастырские строения в центре города были разрушены. Единственным уцелевшим зданием обители осталась Никольская церковь на загородной монастырской заимке (ныне эти земли относятся к Ленинскому району).

В Никольской церкви располагалась контора опытно-производственного хозяйства «Садовое». В сентябре 1996-го года храм вернули Челябинской епархии. Здание требовало капитального ремонта.

В 1999-м архиепископ Иов освятил перестроенный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Несколько лет храм действовал как приходской. А 22-го октября 2015-го года Священный Синод вновь учредил в Челябинске Одигитриевский женский монастырь. Сегодня в нем живет одна монахиня, четыре инокини и несколько послушниц и трудниц.

«Монастырь развивается в разных направлениях. Помимо уставной жизни, молитвенной жизни, сестры собирают архивы – базу данных для летописи. Это будет первая летопись монастыря, которую мы планируем издать именно в текущем году. Там будут сведения и о современной жизни, и об открытии нашего монастыря, и о сегодняшнем дне, что тоже очень важно сохранить», – говорит игумения Евсевия (Лобанова), настоятельница Одигитриевского женского монастыря.

Когда богослужения закончились, верующие приняли участие в общем чаепитии в монастырском дворе. Прихожане полакомились постными булочками в виде птиц. «Жаворонков» издавна выпекают на Руси в день памяти сорока севастийских мучеников.