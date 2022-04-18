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Общество
18.04.2022 12:42

В Челябинске появится три новых пляжа

Этим летом в Челябинске в будет увеличено количество благоустроенных муниципальных пляжей.  Откроются еще три новых.

Об этом сегодня, 18 апреля, в ходе аппаратного совещания сказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Мы уже начали работы по подготовке шести ранее существующих городских пляжей к купальному сезону. Дополнительно в этом году будет благоустроено три муниципальных пляжа», - сказал Астахов.

Новые пляжи появятся на Первом озере (пляж «Чайка»), на Смолино («Спортивный») и на Шершневском водохранилище («Белый парус»).

По каждому из дополнительных объектов уже выполнены проектные и изыскательные работы, проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики. 

Напомним, в прошлом году число благоустроенных муниципальных пляжей в Челябинске увелилось вдвое (с трех до шести).

Автор: Инна Шемаева
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14.04.2022 15:41

«FashionDay «Поколения М» - коллекции от дизайнера Игоря Гуляева и молодых челябинских модельеров

14.04.2022 15:34

Больше половины челябинцев поддержали расширение улицы Худякова

14.04.2022 15:04

Минпром Челябинской области пояснил, куда будут направлены федеральные 40 миллионов

14.04.2022 14:56

Лабораторная служба ЧОКБ отметит профессиональный праздник

14.04.2022 14:37

Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах

14.04.2022 13:55

Челябинские антимонопольщики запустили круглосуточный чат по росту цен

14.04.2022 13:52

В Челябинске подрядчик начал борьбу с провалами возле стелы «Город трудовой доблести»

14.04.2022 12:44

Поиск съемного жилья через интернет-площадки

14.04.2022 11:50

Южноуральские полицейские устроили облаву на таксистов

14.04.2022 11:49

Александр Орёл выбирает оптимальные для ленинцев лавочки

14.04.2022 11:29

За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро

14.04.2022 11:25

Мнение эксперта: Вопреки ожиданиям коллективного Запада коллапса российской экономики не случилось

14.04.2022 11:14

Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»