В Челябинске появится три новых пляжа

Этим летом в Челябинске в будет увеличено количество благоустроенных муниципальных пляжей. Откроются еще три новых.

Об этом сегодня, 18 апреля, в ходе аппаратного совещания сказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Мы уже начали работы по подготовке шести ранее существующих городских пляжей к купальному сезону. Дополнительно в этом году будет благоустроено три муниципальных пляжа», - сказал Астахов.

Новые пляжи появятся на Первом озере (пляж «Чайка»), на Смолино («Спортивный») и на Шершневском водохранилище («Белый парус»).

По каждому из дополнительных объектов уже выполнены проектные и изыскательные работы, проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики.

Напомним, в прошлом году число благоустроенных муниципальных пляжей в Челябинске увелилось вдвое (с трех до шести).