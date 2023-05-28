В Челябинске протестировали ловушку для штанг новых троллейбусов «Синара 6254», имеющих увеличенный автономный ход до 20 километров.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», аккумуляторы позволят запустить такие троллейбусы там, где нет контактной сети.

«Для экономии времени пассажиров при возвращении троллейбуса под контактную сеть токоприёмники будут подниматься автоматически на кнопке в кабине водителя. Ловушка улавливает токоприёмники и направляет их на провода», - поясняет «Челябинский общественный транспорт».

В общей сложности в Челябинске планируется запустить четыре маршрута троллейбусов с автономным ходом, на которых будет установлено шесть ловушек.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ» в марте текущего года, троллейбус модели «СИНАРА-6254», выпуск которого начали в Челябинске, успешно прошел процесс сертификации и был официально признан безопасным для пассажиров и эксплуатирующего персонала.