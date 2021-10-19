В Челябинске пройдёт масштабная православная выставка

В Челябинске с 22 по 27 октября пройдёт масштабная православная выставка «Во славу Божию!». Свои экспозиции на ней представят более 170 храмов, монастырей, приходов, подворий, издательств и благотворительных фондов России. Кроме того, участниками выставки станут гости из Греции, Черногории, Сербии, Грузии, а также Сирии, Молдовы, Украины и Белоруссии.

Челябинцы смогут познакомиться с православной литературой, произведениями народного творчества, видео- и аудиоматериалами, посвящёнными духовному образованию и паломничеству, а также узнать особенности реставрации и строительства храмов. Ежедневно каждый желающий сможет обратиться к священнослужителю и получить ответы на волнующего его вопросы.

Участники представят освящённые ювелирные изделия, кагор, масла, церковную утварь и многие другие предметы, которые будут интересны не только верующим людям, но и тем, кого интересует православие как часть культурной жизни.

Приобщиться к православной культуре и открыть в ней новые грани позволит и музыка: свои произведения исполнят титулованные лауреаты и дипломанты вокальных фестивалей священник Валерий Логачев и Наталья Гражданкина. Также в программе мероприятия - встреча с номинантом Патриаршей премии, писателем Ириной Богдановой.

Местом проведения православной выставки станет Конгресс-Холл по ул. Ленина, 35 с 10 до 19 часов.