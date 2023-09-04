В Челябинске снизился уровень безработицы

С начала 2023 года в Челябинске произошло снижение общего количества безработных на 755 человек, а всего за данный период Центром занятости населения трудоустроено четыре тысячи 233 человека. Об этом сообщил в понедельник, четвертого сентября, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«В настоящее время служба занятости Челябинска предлагает более 15 тысяч различных вакансий, — уточнил Игорь Постнов в своем докладе главе Челябинска Наталье Котовой. — По-прежнему наибольшее количество вакансий представлено в обрабатывающих производствах и в социальной сфере — это 46 процентов и 19 процентов соответственно. Самые востребованные сегодня в Челябинске специальности — это слесарь-электромонтажник и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также медицинская сестра и воспитатель».

При этом самым низким коэффициентом востребованности стабильно отличаются профессии экономиста, бухгалтера и юриста, как отмечают в челябинском Центре занятости населения. На сегодня количество состоящих на учете специалистов превышает количество вакансий, предлагаемых на рынке труда. Всего на учете в центре занятости Челябинска зарегистрировано на сегодняшний день 12 тысяч 118 человек.

Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов в своем еженедельном докладе добавил, что численность самозанятых граждан в Челябинске увеличилась с конца августа на 487 человек. Замглавы сослался на информацию регионального управления Федеральной налоговой службы, где уточнили количество зарегистрированных самозанятых в Челябинске — 73 тысячи 644 человек. Стабильный рост интереса горожан к оформлению самозанятости оказывает положительное влияние в числе ряда других эконмических факторов на снижение показателей уровня безработицы в регионе.