В Челябинске сохраняется очередь в МФЦ

В Челябинске для получения госуслуг сохраняется очередь во многофункциональные центры. На входе в МФЦ толпится много народу, но далеко не все могут попасть на прием к специалистам из-за наличия у них температуры.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, восьмого июня, на аппаратном совещании в администрации города дала поручение провести работу с населением, которое хочет получить государственные услуги через МФЦ.

«Около четырех тысяч челябинцев ежедневно обращаются в МФЦ. Мы предприняли все необходимые меры безопасности. На входе установлены тепловизоры. Дополнительная работа с населением не помешает», - сказала Наталья Котова.

«Будут развешаны объявления дополнительно. При выявлении температуры людям будут рекомендовать отправится домой и вызвать врача», - добавила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске на входе в многофункциональные центры установили современные тепловизоры. Горожан, у которых будет зафиксирована температура, не пустят на прием к специалистам, а отправят домой вызывать врача.

Напомним, в конце апреля в Челябинске после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, возобновили свою работу МФЦ. Их в городе пять. Горожанам при обращении данных учреждений рекомендуют соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, придерживаться правилам социального дистанцирования в 1,5 метра.