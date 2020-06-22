В Челябинске состоялась минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной

Сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени, по всей стране прошла минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби - дате начала Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года началась самая тяжелая из всех войн, пережитых нашей страной. На рассвете, в 4:00 часа утра, в трех направлениях - на Москву, Ленинград и Киев, без предупреждения стали наступать фашисты.

С первых дней войны в военкоматы шли добровольцы с заявлениями о готовности немедленно встать в ряды Красной армии. За шесть дней мобилизационной работы в Челябинской области в ряды Красной армии были призваны 54 тысячи 643 человека. 22 июня 1941 года 85-я Челябинская стрелковая дивизия была поднята по тревоге, и первая вступила в бой с фашистскими захватчиками под городом Гродно.

За годы войны в Челябинской области было создано более 60 воинских формирований,свыше сорока соединений и отдельных частей, в том числе шесть добровольческих и десять лыжных батальонов. Из Челябинской области в Красную армию в 1941-1945 годах призвали более одного миллиона человек. За 1941-1945 годы погибли в боях, умерли от ран в госпиталях и пропали без вести 157 тысяч южноуральцев.

Как сообщает Челябинскстат, в начале войны в Челябинскую область эвакуировали 428 тысяч человек. Эвакуированное население стало одним из источников пополнения рабочей силы, дефицит которой обострился в области в связи с уходом мужчин трудоспособного возраста на фронт.

Более десяти южноуральцев за проявленный героизм и мужество, храбрость, бесстрашие и самоотверженность награждены орденами и медалями, свыше ста тысяч человек - медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби проводится традиционная общенациональная акция «Свеча памяти» - по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Также каждый желающий может зажечь свою электронную Свечу памяти на сайте: https://деньпамяти.рф.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 2020-й год объявлен Годом памяти и славы (официальный интернет-сайт - https://год2020.рф).