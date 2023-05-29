В Челябинске сотрудники полиции и МЧС спасли попавшего в сети селезня

Челябинские полицейские и сотрудники МЧС спасли селезня, попавшего в беду на Шершневском водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, запутавшуюся в сетях птицу стражи порядка из полиции Центрального района обнаружили во время рейда по выявлению незаконных орудий ловли рыбы: Шершни – одно из самых любимых браконьерами мест.

Стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС аккуратно высвободили пернатого из лески и отпустили.