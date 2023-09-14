В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей

В Челябинске в день его 287-го дня рождения, 13 сентября, на свет появилось 25 малышей.

Как рассказали в региональном минздраве, 13 малышей родилось в областной клинической больнице №2: пять мальчиков и восемь девочек. Самым крупным новорожденным оказался младенец весом четыре килограмма 50 граммов. Вес самого маленького сентябренка, родившегося в один день с Челябинском, составил два килограмма 759 граммов.

В роддоме Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета 13 сентября на свет появилось 12 детей: восемь мальчиков и четыре девочки. Мамам четырех новорожденных сделали кесарево сечение.

В числе женщин, родивших малышей в этот праздничный день, - девять жительниц Челябинска. Три роженицы приехали из области.

Как отметила заведующая отделением новорожденных Клиники ЮУГМУ Елена Петрашева, учреждение готово принять мам не только с акушерской и соматической патологиями, но и с физиологическими родами.

«В нашем роддоме все родзалы индивидуальные, также есть мягкий родзал для комфортных родов в домашней обстановке. Для родильниц предусмотрены одно- и двухместные палаты совместного пребывания (мать и дитя)», - рассказала Елена Петрашева.

Напомним, в день празднования 287-летия Челябинска, девятого сентября, в стенах Клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета родилось десять малышей: пять девочек и пять мальчиков.