14.09.2023
В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
14.09.2023
Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?
14.09.2023
Туры выходного дня набирают популярность на Южном Урале
14.09.2023
Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга
14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей
11.09.2023
В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев
06.09.2023
Август в Челябинской области стал самым богатым на новорожденных месяцем лета
16.08.2023
В Челябинской области за полгода умер 61 грудничок
08.08.2023
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023