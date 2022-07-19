В Челябинске в среду завоют сирены

В Челябинске завтра, 20-го июля, завоют сирены и зазвучат громкоговорители. Горожан просят сохранять спокойствие – это будет проверка муниципальной системы оповещения населения.

Как сообщили в администрации города, звук сирен в Челябинске можно будет услышать дважды за день: в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30.

В мэрии напомнили, что звук сирены означает сигнал: «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.