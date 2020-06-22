В Челябинске ветеринарное лечение вышло на новый уровень

В Челябинске уровень ветеринарного лечения сравнялся с медицинским. Современное обследование животных и птиц готовы предложить их владельцам специалисты городской ветеринарной станции.

В июне этого года в ветеринарной станции появилось новое подразделение - визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования.

«Специалисты, кабинеты, инструментальная база, высокоточная аппаратура объединены под одним руководством, что позволит оптимизировать работу. В подразделение визуальной диагностики переведены профессионалы высокой квалификации с большим стажем. Именно высокий профессиональный уровень наших специалистов стал одной из побудительных причин организовать визуальную диагностику под единым началом, так как в наш адрес поступало немало обращений с просьбой увеличить время работы кабинета УЗИ, что говорит о доверии владельцев животных к качеству работы диагностов ОГБУ «Челябинская ветстанция», - сообщил главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков.

Сегодня в новом подразделении работают четыре УЗИ-специалиста, появилась возможность вести приём пациентов одновременно в двух кабинетах. В рентгенологическом кабинете будут работать посменно два специалиста, что позволит задействовать аппаратуру в полном объёме.

«Для открытия второго кабинета ветеринарная станция приобрела новейший аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса, позволяющий проводить точечную диагностику на самых ранних стадиях сердечно-сосудистой патологии, получать картину работы сердца и состояния сосудов очень высокой степени визуализации», - рассказала заведующая отделением визуальной диагностики Наталья Беспалова.

Новая аппаратура позволит точнее выявлять аномалии развития сосудов, начальные стадии развития новообразований, оценивать морфологическое и функциональное состояние того или иного органа, а также использовать новаторские возможности оборудования для скрупулезной детализации диагноза.

Квалификация специалистов Челябинской ветстанции позволяет проводить такое обследование ежедневно, для большого количества пациентов.

Результаты обследований сохраняются в электронной базе данных, и при необходимости могут быть отправлены электронной почтой, в том числе иногородним клиентам со своими питомцами, которым также будут рады в Челябинске. В сложных случаях врачи ветклиники проведут консилиум совместно с ведущими специалистами клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

Подразделение визуальной диагностики принимает пациентов ежедневно: с 8.30 до 20 часов в будние дни и с 9 до 20 - в выходные и праздничные дни, адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 18а.

Специалисты клиники рекомендуют пользоваться услугами по предварительной записи, или использовать соответствующий раздел на сайте учреждения «Запись на прием», или обращаться по единому номеру телефона: (351) 214-14-14.