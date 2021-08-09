В Челябинске восстановили работу светофора на Дзержинского – Гагарина

В Челябинске восстановили работу светофора на перекрестке улиц Дзержинского - Гагарина.

Об этом сегодня, девятого августа, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, напомнив, что светофорные элементы были повреждены в ходе земляных работ подрядчиком – компанией «Интерполис».

Светофор перестал работать шестого августа. Тогда в КДХ Челябинска уточнили, что подрядная организация повредила два контрольных кабеля светофорного объекта (длиной около трехсот метров), два смотровых колодца и колонку светофора.