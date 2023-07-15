В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО

В Челябинске закончена работа над проектом всероссийского памятника воинам, погибшим в специальной военной операции.

Об этом сообщил депутат гордумы Челябинска и автор данной инициативы Владимир Корнев, напомнивший, что мемориал установят рядом со сквером 20-летия Победы на улице Воровского в Центральном районе, - это место утвердила мэрия.

Депутат отметил, что желающие внести свой вклад в увековечивание памяти героев, могут сделать это здесь.

«Огромное спасибо администрации города, ее главе Наталье Котовой, Челябинской городской Думе и всем землякам, кто рублем, словом и делом поддержал благой почин! Память Героев стучится в наши сердца!» - сказал Владимир Корнев.

Он рассказал, что работой над проектом монумента занимались представители инициативной команде - архитектор Владимир Ковалев, скульпторы Анна Шарикова и Александр Подгорнов, брат погибшего в СВО южноуральского танкиста Константина Глушкова - Алексей Глушков, волонтеры Артем Денисов и Наталья Стрельникова.

Напомним, изначально памятник планировалось установить в Чебаркуле, в октябре в муниципалитете состоялось совещание по данной теме с участием заместителя главы города Натальи Поповой. Однако впоследствии было решено воздвигнуть мемориал в областном центре.