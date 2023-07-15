15.07.2023
В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО
15.07.2023
По факту гибели мужчины на аттракционе на Айских притесах возбуждено уголовное дело
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО
07.07.2023
В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023