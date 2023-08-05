05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
04.08.2023
В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
В сквере памяти воинов-интернационалистов Троицка установят чугунного «Солдата»
15.07.2023
В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО
27.04.2023
Главные памятники Челябинска теперь будут всегда светиться в ночи
27.01.2023
В Миассе отреставрируют памятник жертвам колчаковской расправы
12.12.2022
Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023