В сквере памяти воинов-интернационалистов Троицка установят чугунного «Солдата»

В сквере памяти воинов-интернационалистов Троицка (Челябинская область) установят монумент «Солдат» высотой не менее полутора метров.

Конкурс на изготовление и установку чугунного памятника в сквере по улице имени Юрия Гагарина, между авиационным техническим колледжем и мусульманским кладбищем, объявило управление по капитальному строительству администрации Троицка.

Начальная цена контракта составляет 1 263 018,91 рубля. Прием заявок от желающих получить данный муниципальный контракт ведется с четвертого по 14 августа.

Исполнитель должен будет в срок до 31 октября текущего года выполнить изготовление и поставку памятника «Солдат», в том числе провести скульптурные работы по изготовлению модели из глины; формовочно-литейные, чеканные работы, полировку металла, патинирование, высветление, вощение из чугуна ОЦС (с патиной); отливку в металле, из чугуна.