В Челябинске жителей многоэтажки несколько месяцев пытает звуком компрессор – вместо помощи отписки

Жители дома №382 по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска три месяца живут в невыносимых условиях - всего в 19-ти метрах от многоэтажки частное предприятие общепита установило компрессор на стене двухэтажного строения (№382-Б), который уничтожает несчастных людей звуком.

«В июне этого года наша жизнь превратилась в ад. Когда компрессор только установили, мы две ночи подряд вызывали полиции, - звук был просто невыносимый. Компрессор орал на всю округу», - рассказывают жильцы, чьи окна «смотрят» как раз на адское устройство.

Важно, что квартиры горожан, в течение нескольких месяцев безуспешно пытающихся отстоять свое право на тихую, спокойную жизнь, находятся на южной стороне - с закрытыми окнами в теплое время года тут не выжить. Распахнешь окна - раздражающий звук становится еще более невыносимым. И «такая дребедень целый день» (компрессор может беспрерывно работать с 11-ти утра до 11-ти вечера).

Первое время звук был очень громким – люди стали писать жалобы. Тогда владельцы адского устройства настроили его на другой режим. Звук стал тише, но еще противнее. Жильцы описывают его как свистящий, звенящий, дребезжащий, металлический. Отвратительный в своей непрерывности и монотонности.

«Как будто рядом с тобой постоянно находится неисправный водопроводный кран», - вот еще одна красноречивая характеристика.

В июне жильцы 36-ти квартир подписали жалобу на работу компрессора. Теперь, когда звук стал потише, активистов осталось меньше - это люди, живущие в непосредственной близости от компрессора.

Жильцы 382-го дома уже куда только ни обращались. И в Роспотребнадзор, и в комитет градостроительства и архитектуры, и на имя главы региона отправляли жалобы, и в администрацию города.

«И проверки были, и замеры уровня шума. Нарушения налицо, это подтверждено документами. Ответами из разных инстанций нас завалили - только вот воз и ныне там. Дело с мертвой точки не сдвигается. Реальной помощи ни от кого мы до сих пор не увидели. Пару раз обращались и к районному депутату - в ответ слышали одни лишь обещания помочь. Когда-нибудь потом», - сетуют жильцы, которые хоть и отчаялись, но сдаваться не намерены.

Двухэтажное кирпичное здание принадлежит ТК «Садко». Собственница сдает его в аренду двум магазинам (здесь находятся их разгрузочные площадки) и с лета - ресторану «Фарфор в Челябинске», который и повесил на здании компрессор.

«С разгрузочными площадками под окнами мы еще как-то мирились, терпели. Но когда заработал компрессор, жизнь стала невыносимой. Хочется кричать от бессилия. Не знаешь, куда деваться от этого звука. Дом стал тюрьмой. Наши окна ведь только на юг выходят, как раз на это здание», - отмечают жильцы.

На дворе – середина сентября. Хождения по мукам обитателей 382-го дома по проспекту Победы продолжаются три месяца. Когда закончатся (и закончатся ли?) – неизвестно.

Тем временем, согласно принятым в Челябинске Правилам содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений при размещении дополнительного оборудования необходимо обеспечивать безопасность для людей, удобство эксплуатации и обслуживания. Правилами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ.

У жильцов 382-го дома они стали невыносимыми.

«Для того чтобы обеспечить нормативный уровень шума, нас заставляют закрывать все окна, оставляя только щель в 15 сантиметров. И это при том, что все одно- и двухкомнатные квартиры в нашем доме имеют одностороннюю ориентацию на юг, и летом, при отсутствии ветра, наши квартиры невозможно проветривать через такие щели. Мы хотим жить в квартирах, а не в тюремных камерах!» - возмущаются люди, ставшие заложниками ситуации.

Еще один важный момент. Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200.03, между отдельно стоящими предприятиями общественного питания и жилыми зданиями должна быть установлена санитарно-защитная зона в 50 метров (в данном случае расстояние гораздо меньше - 19 метров).

Получается, законы, защищающие права людей на комфортные условия проживания, есть, но они не работают.