В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса

В Челябинске рабочая группа обсудит установку бордюров вдоль трамвайных путей на следующей неделе. Две недели этот вопрос держали «на паузе» из-за временного отсутствия замминистра дорожного хозяйства Александра Егорова. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

«В Челябинске создали рабочую группу по вопросу обособления трамвайных путей. Работа группы была поставлена на паузу из-за временного отсутствия [Егорова] Александра Васильевича (замминистра дорожного хозяйства – прим. авт.). Во вторник она возобновит свою деятельность. Список участков, где будут установлены бордюры, утвердят в ближайшее время», - отметили в ведомстве.

Напомним, что работы по «огораживанию» рельсов в конце января были приостановлены по требованию начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. Эффективность и безопасность бордюров должна была оценить рабочая группа с участием дорожников, представителей городской ГИБДД и экстренных служб.

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