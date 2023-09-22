В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку

В челябинском садике для слабовидящих и незрячих малышей обустроили уникальную игровую площадку, что стало возможным благодаря участию муниципалитета в программе «5 шагов для городов».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, особенность площадки состоит в том, что здесь установлено специальное инклюзивное оборудование, которое подходит всем категориям малышей.

Так как в этом детском саду работают в том числе с детьми с потерей зрения, развитие у малышей сохранных компенсаторных функций организма, пространственной ориентировки, мелкой моторики, укрепление детского здоровья являются самыми важными направлениями образовательного процесса.

«Например, благодаря уличному металлофону у детей развиваются слух и моторика. Инклюзивную песочницу сделали всесезонной: летом в ней размещают песок для специальной терапии, которая успокаивает деток, а осенью — раскрывшиеся шишки, что позволяет проводить упражнения, также направленные на развитие мелкой моторики», - рассказали в администрации Челябинска.

С особенными малышами на постоянной основе работают штатные дефектологи и тифлопедагоги.