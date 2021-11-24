В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ

В Челябинской области после каникул вновь начали закрывать классы на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В детсадах изолируют группы после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«В области 175 классов в 64 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Пока ни один класс не изолирован по причине контакта с больным коронавирусом.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся четыре группы в четырех детских сада: в Челябинске, Копейске, Трехгорном и Пластовском районе.

По причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа в дошкольных учреждениях.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 198 случаев ковида у школьников (за прошедшие сутки два школьника заболели).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.