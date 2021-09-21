В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка

Челябинская область продолжает усиливать социальную поддержку семей – предлагается ежегодно индексировать размер единовременного регионального пособия, выплачиваемого семьям при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Челябинской области, рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания региона по социальной политике.

С инициативой индексации размера единовременного пособия при рождении ребенка выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Председатель комитета Законодательного собрания области по социальной политике Сергей Буяков напомнил, что на августовском заседании областного парламента депутаты поддержали инициативу губернатора региона, в соответствии с которой устанавливается единый размер единовременного пособия на каждого новорожденного ребенка независимо от очередности его появления на свет. При назначении пособия материальное положение родителей не будет иметь основного значения. Единовременная выплата в размере шести тысяч рублей будет выплачиваться на каждого ребенка, родившегося после первого декабря текущего года.

Новым законопроектом предлагается предусмотреть индексацию размера регионального единовременного пособия при рождении ребенка соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

«Единовременная выплата при рождении ребенка будет индексироваться, начиная с первого января 2023 года», - уточнил Сергей Буяков.

Парламентарии одобрили законопроект и рекомендовали Законодательному собранию принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.