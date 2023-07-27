В Челябинской области будут штрафовать за нарушение Правил благоустройства

В Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил благоустройства. Предполагается, что эти меры позволят улучшить облик муниципалитетов региона.

Соответствующий законопроект, внесенный Челябинской городской Думой, был принят в первом чтении в июне 2023 года. Сегодня, 27 июля, на заседании регионального парламента проект закона был рассмотрен в окончательном варианте.

Как пояснил председатель комитета Законодательного собрания по законодательству Анатолий Брагин, за месяц в ЗСО не поступило ни одной поправки в документ.

Законопроект устанавливает административную ответственность для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах за ненадлежащее содержание входных групп (не входящих в состав общего имущества МКД). Жители должны будут своевременно очищать и ремонтировать входные группы, для сохранения эстетики городской среды и безопасности граждан.

В частности, устанавливаются штрафы за отсутствие оформления должным образом входных групп в многоквартирных домах, когда на первых этажах располагаются бизнес-структуры, коммерческие компании. Также речь идет об установлении малых форм, о незаконном размещении временных объектов.

Вводится ответственность за непринятие мер по установке урн в определенных правилами благоустройства местах или за создание препятствий для сбора мусора в урны и за размещение без разрешения временных объектов, в том числе объектов развозной торговли.

За непринятие мер по очистке элементов благоустройства от снега, наледи и сосулек, размещение объявлений, нанесение рисунков, надписей в неустановленных местах, оставление транспортных мест на местах озеленения, спортивных площадках или местах отдыха, а также установление автомобиля таким образом, что это препятствует вывозу отходов или уборки территории вводится мера административного воздействия в виде предупреждения за впервые совершенное нарушение.

Кроме того, увеличен размер штрафных санкций до максимума, установленного КоАП РФ, в частности, за расклейку объявлений в неустановленных местах (когда заклеиваются столбы, киоски, павильоны и т.д). Для граждан – до пяти тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч рублей.

Напомним, что согласно КоАП, за разные составы административных правонарушений максимальный размер штрафа для граждан может составлять пять тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Размер штрафа для юрлиц может составлять сотни тысяч рублей и доходить до одного миллиона рублей.

Законопроект единогласно принят в третьем, окончательном, чтении, исключая процедуру второго.