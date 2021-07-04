В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тысяч 84 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 218 случаев ковида, что на 3,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 210 случаев, был прирост – 4%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 132 пациента, переболевших ковидом (днем ранее –172). С начала пандемии 61 тысяча 653 жителя, инфицированных COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 13). Причина смерти шести пациентов - ковидная пневмония, четырех - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 52 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 817 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 235 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 337 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 261 пациент с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.