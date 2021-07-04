04.07.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч
03.07.2021
В Челябинске троих подростков на матрасе унесло на середину Смолино
03.07.2021
Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться
03.07.2021
МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице
03.07.2021
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз
03.07.2021
В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей
В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч
03.07.2021
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз
03.07.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
03.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
02.07.2021
В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021