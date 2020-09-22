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В Челябинской области число заболевших ОРВИ выросло на 47%

Общество
Сегодня, 20:51
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)за неделю выросла на 47% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой. Наибольший прирост отмечен среди школьников. Случаев гриппа в этом сезоне не зарегистрировано.

Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина, за неделю (с 14 по 20 сентября) зарегистрировано 29 тысяч 207 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 47%. Максимальный рост отмечен среди школьников 7-14 лет – на 45%.

«Рост заболеваемости ОРЗ во второй половине сентября является сезонным и связан с формированием организованных коллективов после каникул и отпусков», - пояснила Светлана Лучинина.

Случаев гриппа в Челябинской области в текущем сезоне пока не зарегистрировано. «По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции», - уточнила Лучинина.

По данным минобрнауки региона, по состоянию на 22 сентября закрыты на карантин по ОРВИ восемь школ и 473 класса.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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