15.09.2022
Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения
15.09.2022
Челябинцам стоит опасаться «щипачей»
15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?
15.09.2022
За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое
13.09.2022
Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер
13.09.2022
В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022