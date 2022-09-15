В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 14 сентября, в Кыштымского городском округе (Челябинская область) стартует отопительны
15.09.2022

В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ряды ГУ МВД России по Челябинской области пополнили 34 молодых офицера. Это начинающие следовател
15.09.2022

Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы вытоптали две клумбы с многолетниками: одну – на Театральной площади, вторую – в сквере
15.09.2022

В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Зеленые красавицы, растущие в самом сердце Челябинска – в сквере на площади Революции – превратил
15.09.2022

В сквере на площади Революции Челябинска «растет» сказочный лес
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в центре Челябинска, напротив «Детского м
15.09.2022

Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Челябинцам стоит опасаться «щипачей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

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коронавирус
Агата Ткачева
Министерство здравоохранения Челябинской области
Общество
15.09.2022 13:29

В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?

В Челябинской области в настоящее время в основном циркулируют штаммы коронавирусной инфекции Омикрон ВА.4 и ВА.5 («Ниндзя»). Они характеризуются высокой заразностью и способны вызывать серьезные постковидные осложнения, протекая даже бессимптомно.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева и главный внештатный специалист, терапевт Анна Мищенко на пресс-конференции.

Число заболевших ежедневно растет как среди взрослых, так и среди детей. По словам министра, заболевание ковидом в эту осеннюю волну протекает по типу острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Пациенты чаще всего жалуются на боль в горле, как при ангине и тонзиллите, иногда возникают осложнения в виде отита, реже заболевание переходит на легкие, вызывая пневмонию.

При этом в стационары в основном попадают пациенты с пневмониями или с тяжелыми сопутствующими заболевания.

Глава минздрава нарисовала портрет больного с тяжелым течением коронавирусной инфекции: пациенту в среднем 73 года, у него в 60% случаях имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, в 20% - болезни органов дыхания, а также сахарный диабет или онкологические заболевания. Такие пациенты умирают чаще (в сутки регистрируются по 1-3 случая смерти пациентов с ковидом).

В больницах на сегодня лечатся от ковида не только взрослые, но и дети.

«На госпитальных базах в основном находятся дети с сопутствующими, достаточно тяжелыми заболеваниями, в том числе это пациенты с лейкозами, тяжелым сахарным диабетом, дети с врожденными аномалиями развития», - рассказала Агата Ткачева.

Министр добавила, что в настоящее время в регионе регистрируется подъем заболеваемости, Медики надеются, что еще какое-то время она будет расти (так как дети не такмдавно пришли в школы и начали активно общаться), но потом ситуация стабилизируется. «Еще какой-то рост будет, а дальше выйдем на трехнедельное плато», - дала осторожный прогноз Агата Ткачева. - Этот штамм легче протекает, но более заразен». Врачи призывают южноуральцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы остановить рост заболеваемости.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
Агата Ткачева
Министерство здравоохранения Челябинской области
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Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово

13.09.2022 13:19

Администрация Челябинска заплатила почти полмиллиона за травму подростка на обледенелой дороге

13.09.2022 13:17

Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска

13.09.2022 13:10

Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»

13.09.2022 13:10

В Челябинске показали спектакль о людях, которые любят свой город: «Почему ЧЕ?» завершил фестиваль «Nовый»

13.09.2022 13:04

В день 286-летия Челябинска Наталья Котова подводит итоги

13.09.2022 12:43

Старое «бабье лето» приходит в Челябинскую область и задержится на неделю

13.09.2022 12:25

За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги

13.09.2022 12:12

Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок

13.09.2022 12:09

За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза

13.09.2022 12:00

В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район

13.09.2022 11:11

Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года

13.09.2022 11:04

Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер

13.09.2022 11:02

Бывшего чиновника из администрации Челябинска приговорили к условному сроку