В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?

В Челябинской области в настоящее время в основном циркулируют штаммы коронавирусной инфекции Омикрон ВА.4 и ВА.5 («Ниндзя»). Они характеризуются высокой заразностью и способны вызывать серьезные постковидные осложнения, протекая даже бессимптомно.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева и главный внештатный специалист, терапевт Анна Мищенко на пресс-конференции.

Число заболевших ежедневно растет как среди взрослых, так и среди детей. По словам министра, заболевание ковидом в эту осеннюю волну протекает по типу острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Пациенты чаще всего жалуются на боль в горле, как при ангине и тонзиллите, иногда возникают осложнения в виде отита, реже заболевание переходит на легкие, вызывая пневмонию.

При этом в стационары в основном попадают пациенты с пневмониями или с тяжелыми сопутствующими заболевания.

Глава минздрава нарисовала портрет больного с тяжелым течением коронавирусной инфекции: пациенту в среднем 73 года, у него в 60% случаях имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, в 20% - болезни органов дыхания, а также сахарный диабет или онкологические заболевания. Такие пациенты умирают чаще (в сутки регистрируются по 1-3 случая смерти пациентов с ковидом).

В больницах на сегодня лечатся от ковида не только взрослые, но и дети.

«На госпитальных базах в основном находятся дети с сопутствующими, достаточно тяжелыми заболеваниями, в том числе это пациенты с лейкозами, тяжелым сахарным диабетом, дети с врожденными аномалиями развития», - рассказала Агата Ткачева.

Министр добавила, что в настоящее время в регионе регистрируется подъем заболеваемости, Медики надеются, что еще какое-то время она будет расти (так как дети не такмдавно пришли в школы и начали активно общаться), но потом ситуация стабилизируется. «Еще какой-то рост будет, а дальше выйдем на трехнедельное плато», - дала осторожный прогноз Агата Ткачева. - Этот штамм легче протекает, но более заразен». Врачи призывают южноуральцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы остановить рост заболеваемости.