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В Челябинской области досрочно завершили ремонт моста под Юрюзанью

В Челябинской области завершили ремонт значимого моста через реку Сильга, по которому автомобилисты следуют в Башкортостан, далее в Самару, Пензу, Рязань и Москву. Подрядчик завершил работы на полгода раньше, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Подрядчик ООО «ПСК КамаМост» начал капремонт моста на 1649 километре под Юрюзанью в начале 2020 года. Работы планировали завершить осенью этого года.

«Но подрядчик справился с задачей на полгода раньше, что позволило обеспечить проезд по двум полосам моста без ограничений.Мостовики усилили опоры сооружения за счет устройства дополнительных буронабивных свай и расширения монолитных конструктивных частей, заменили 12 старых железобетонных балок пролетного строения на новые, устроили рулонную гидроизоляцию, уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах с использованием в верхнем слое высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили новые деформационные швы и водоотводные лотки», - сказали в пресс-службе.

Там установили новые дорожные знаки и более 300 погонных метров металлического ограждения, а также нанесли термопластиковую разметку с применением световозвращающих материалов.