В Челябинской области еще две школы закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области еще два общеобразовательных учебных заведения закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Число классов на дистанционном обучении сократилось.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, к списку учебных заведений, закрытых на карантин по ОРВИ в Челябинской области, добавилось две школы - Богдановская школа в Кизильском районе и средняя школа №1 в Копейске.

«С 9 по 18 октября включительно в школе №1 Копейска проводятся ограничительные мероприятия по недопущению распространения ОРВИ и сопутствующих заболеваний. Учащиеся и учителя переходят на дистанционное обучение», - уточнили в учебном заведении.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Копейска, по состоянию на 12 октября в Копейском городском округе закрыты на карантин школа №1 и школа №48 в связи с превышением порога по числу заболевших среди педсостава. Карантин продлится до 18-19 октября. На дистанционное обучение переведено два класса в школе № 44.

С начала пандемии в городском округе подтвержден 571 случай коронавирусной инфекции. Ковидная пневмония стала причиной смерти 30 жителей. Госпитальная база по лечению ковид-19 развернута на базе горборльницы №1 в поселке Потанино Копейского округа.

В минобрнауки уточнили, всего по области по состоянию на 12 октября на карантин по ОРВИ закрыты пять школ: школа в поселке Эстонский в Верхнеуральском районе, школа села Бродокалмак в Красноармейском районе, школа №6 в Южноуральске, Богдановская школа в Кизильском районе и средняя школа №1 в Копейске. К ним добавилась и школа №48 в Копейске.

При этом сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ – с 228 до 205. К занятиям в обычном режиме приступили еще 23 ранее закрытых класса.

Кроме того, закрыт на карантин по ОРВИ Коркинский горно-строительный техникум. Для студентов (673 человека) организована дистанционная форма обучения.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 12 октября в регионе подтвержден 191 случай ковида у учащихся.

При этом на сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.