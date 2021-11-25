25.11.2021
Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга
25.11.2021
Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»
25.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября
25.11.2021
В Челябинской области 258 классов и три школы отправлены на карантин по ОРВИ, два – по ковиду
25.11.2021
Источник излучения на улице Труда в Челябинске ликвидирован
25.11.2021
Большой театр представит челябинскому зрителю легендарный балет «Жизель»
В Челябинской области ежесуточно ковид обрывает жизни 30 человек
25.11.2021
Песков прокомментировал инцидент с антипрививочниками в Челябинском Заксобрании
25.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
24.11.2021
В Челябинской области за сутки выписано 902 пациента, вылечившихся от ковида
24.11.2021
Законно ли отстранение от работы или увольнение за отказ от вакцинации
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021