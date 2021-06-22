В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили

В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяются массовые мероприятия, в том числе традиционные Сабантуи. Но одиннадцатиклассникам, закончившим школу, разрешили провести выпускные балы.

Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на областном аппаратном совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, которое провел в режиме ВКС.

По словам Алексея Текслера, есть основания говорить о начале «третьей волны» заболеваемости коронавирусом. Часть регионов в стране ужесточают ковидные ограничения.

В Челябинской области также регистрируется рост числа новых случаев заражения. Почти 65% инфицированных приходится на четыре города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Растет число коек для лечения пациентов с коронавирусом.

В связи с этим власти совместно с Роспотребнадзором приняли решение ограничить проведение в регионе массовых мероприятий.

«Вы знаете, совместно с Роспотребнадзором были приняты решения об отмене Ильменского фестиваля, Бажовского фестиваля, ряд мероприятий также отменены в муниципалитетах, в том числе Бушуевский фестиваль в Златоусте, - отметил Алексей Текслер и сообщил. - К сожалению, не сможем провести в этом году областной Сабантуй в Троицке».

Ранее были отменены «Сабантуи» Челябинске и Магнитогорске, отменено празднование Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, перенесено и проведение православного форума «Увильды» 2021 и Дня города в Нязепетровске.

При этом в регионе разрешено проведение выпускных вечеров в школах. Они пройдут, но с соблюдением всех мер безопасности.

В пресс-службе министерства образования и науки региона пояснили, в регионе не было запланировано массовых, общегородских или областных мероприятий в связи с окончанием школы. И поэтому отменять ничего не придется.

«Торжественное вручение дипломов проходит в школе со всеми мерами безопасности. Сами выпускные вечера проходят не в школе и по инициативе детей и родителей. Общепит пока работает в прежнем режиме. На прогулки по улицам и на природе пока тоже нет запретов», - уточнили в минобрнауки.

Ранее родители выпускников обращались к губернатору за разъяснением, будет ли дано разрешение на проведение выпускных. Родителям выпускников рекомендовали проводить праздничные мероприятия по поводу окончания учебных заведений с учетом сохраняющихся коронавирусных ограничений.

По состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено более 65 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Последние две недели уровень заболеваемости медленно, но верно растет. Число новых случаев ковида за сутки превышает сотню.