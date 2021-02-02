Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра

В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде

ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Южноуральцы могут пожаловаться на проблемы с записью на вакцинацию через госуслуги

В Челябинской области из-за непогоды выведут дополнительные экипажи ДПС на М-5

В случае ухудшения погодных условий ГИБДД Челябинской области готово вывести дополнительные экипажи ДПС для патрулирования на федеральной трассе М-5 «Урал».

Напомним, в регионе из-за неблагоприятных погодный условий ограничили движение большегрузов по М-5 на участке с 1548 до 1799 километра - от границы с республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Кроме того, введены ограничения движения в Республике Башкортостан. Пока ограничения введены с 12 до 20 часов второго февраля. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Накануне МЧС области предупреждало, что циклон покинет территорию ориентировочно после 15 часов третьего февраля.

В настоящий момент на участке трассы М-5 от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля работают 46 экипажей ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники. «В случае ухудшения обстановки дополнительно будут выведены 20 экипажей ДПС», - сообщили в ГИБДД области.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

«Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость», - добавили в МЧС по Челябинской области

Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

Кроме того, сотрудники МЧСЧ советуют удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 километров в час рекомендованная дистанция – не менее 15 метров.