В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ

В Челябинской области за сутки на четверть сократилось число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

«По состоянию на 18 февраля в Челябинской области 202 отдельных класса и 7 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Это на 16,2% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне на карантине было в 241 отдельный класс и 8 школ, сокращение было на 13,7%.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся одна группа и два сельских детских сада в Брединском и Нагайбакском районах (накануне- одна группа и три детсада в Нязепетровском, Брединском и Нагайбакском районах).

В регионе нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. «Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов и групп в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Суточное число заболевших ковидом учащихся продолжает снижаться. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 282 школьник, что на 19,1% ниже аналогичного показателя предшествующего им дня (днем ранее заболело 336 учеников).

С начала учебного года зарегистрировано 14 тысяч 639 случаев ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 14 тысяч 379.

Напомним, с шестого февраля в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.