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В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются 42 класса, изолирован по ковиду - один

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В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются 42 класса, изолирован по ковиду - один

В Челябинской области продолжает снижаться количество классов, находящихся на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и на изоляции как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, по состоянию на 28 декабря на карантин по ОРВИ закрыты 42 класса из 25 школ области. В пятницу на карантине был 51 класс из 30 школ области. Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

В большинстве школ начались новогодние каникулы. Но там, где необходимо, в учебных заведениях организованы группы продленного дня.

В регионе по-прежнему нет ни одного полностью закрытых на карантин по ОРВИ детских сада, техникума или колледжа. Обучение в средне-специальных учебных заведениях организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

В Пласте Челябинской области накануне учащихся одного класса изолировали как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Днем ранее были отправлены на самоизоляцию школьники одного класса в Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, на прошедшей неделе было выявлено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (на предшествовавшей ей неделе – 15).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, к настоящему моменту учащиеся лишь одного класса в области находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19 - класс в школе № 20 Пласта.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

В области сокращается и число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находится 1207 педагогов школ (в пятницу было на лечении 1262 педагога). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.